«Юрики» сокращаются, «индивидуалы» множатся. Данные Приморскстата

29 Апр 2020 2020-04-29T08:49:09+03:00

За год предприятий и организаций в Приморье стало меньше на 6%, утверждает статистика. Фото : pixabay

А в целом предприятий в Приморском крае стало за год меньше

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Продолжает сокращаться количество юридических лиц и расти число индивидуальных предпринимателей в Приморском крае, сообщает Приморскстат. На 1 апреля 2020 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов региона учтено 56 тысяч предприятий и организаций всех форм собственности. Это на 6% меньше, чем на 1 апреля прошлого года.

87% предприятий и организаций имеют частную форму собственности. В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас включено 40 тысяч организаций. В составе Статрегистра учтены 56 тысяч человек, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, что на 4% больше, чем на то же число прошлого года. 45% частных предпринимателей заняты в области оптовой и розничной торговли.

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ИСТОЧНИК KP.RU