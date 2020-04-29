Бухгалтер одного из детских домов Приморья подозревается в обворовывании сирот

29 Апр 2020 2020-04-29T09:25:15+03:00

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Главный бухгалтер «Центра содействия семейному устройству детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Чугуевка» подозревается в присвоении вверенных денежных средств. Как считают следователи Следственного комитета по Приморскому краю, женщина сняла с банковской карты учреждения свыше 828 тысяч рублей бюджетных средств, из которых более 150 тысяч присвоила.

Прокуратура Чугуевского района в ходе проверки установила, что с мая по декабрь главный бухгалтер выдавала подотчетные наличные деньги сотруднику, который закупал одежду для воспитанников, систематически недодавая часть сумм.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Сообщается, что в настоящее время причиненный ущерб погашен в полном объеме. Однако расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU