Жителей Владивостока напугали появлением блокпостов на Емаре

29 Апр 2020 2020-04-29T09:48:15+03:00

В сети появилась информация о том, что администрация Владивостока планирует разместить на Емаре блок-пост для соблюдения режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилась информация о том, что администрация Владивостока в скором времени может принять решение о размещении блок-поста на Емаре. В правдивости этой информации разбиралась "Комсомольская правда".

Само по себе размещение блок-постов для Владивостока во время самоизоляции не ново. Так с 17 апреля действуют ограничения для проезда на остров Русский. Беспрепятственно попасть сюда могут только граждане, следующие к месту проживания, работы или лечения.

Не стоит забывать, что с 30 апреля ужесточается режим самоизоляции: вводится масочный режим, а всех приезжающих в Приморский край помещают на обязательный 14-дневный карантин. Именно поэтому информация об ужесточении режима и возможном размещении еще одного блок-поста на Емаре получила широкое распространение в социальных сетях и мессенджерах.

"Жители посёлка Емар! Администрация города Владивостока возможно примет решение разместить на Емаре блок-пост; просим Вас не посещать Шамору, не устраивать шашлыки в лесу на Трёх поросятах и не выезжать в город. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность!" - говорится в сообщении.

Корреспонденту "Комсомольской правды" в администрации Владивостока данную информацию не подтвердили.

- Администрация Владивостока в ближайшее время не планирует размешать блок-пост на Емаре, как и на любом другом участке дороги. В случае, если такая необходимость появится, об этом будет сообщено заранее, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, президент России продлил режим самоизоляции до 11 мая и объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты. Только после 12 мая в Приморье могут быть введены послабления в режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU