Хостел «Миллионка» во Владивостоке закрыли на 30 суток судебные приставы

29 Апр 2020 2020-04-29T10:47:26+03:00

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Владивостокский хостел «Миллионка» закрыли на 30 суток судебные приставы. Надзорные органы выявили, что организация, вопреки постановлению губернатора Приморского края «О мерах по предотвращению коронавирусной инфекции», продолжали вести коммерческую деятельность.

Документ об административном приостановлении деятельности хостела «Миллионка» выдал Фрунзенский районный суд. Руководителя ООО «Новик», которому принадлежит мини-гостиница, известили о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Пресс-служба УФССП России по Приморскому краю, сообщает, что на протяжении всего срока административного наказания будет проводиться проверка надлежащего исполнения требований исполнительного документа.

СПРАВКА

Хостел (англ. hostel «общежитие») — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жилье, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.

Одно из жилых помещений хостела "Миллионка". Фото: сайт hotels.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU