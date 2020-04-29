29 Апр 2020 2020-04-29T12:21:32+03:00

Синоптики рассказали, как долго во Владивостоке продлится лето на улице Фото: Сергей БАЛАНОВ

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Сегодня днем, 29 апреля, в Приморье стояла теплая солнечная погода со слабым ветром. Только в некоторых районах выпали незначительные осадки. Согласно данным портала "Примпогода", виновником теплого воздуха стал гребень тихоокеанского антициклона. Под его благоприятным влиянием оказалась значительная часть территории, включая Владивосток.

С самого утра небо дальневосточной столицы было ясным, и только лишь после обеда появилась облачность. При этом температура воздуха все равно уверенно поднималась вверх, пока не стала на порядок выше вчерашней: +18…+20 градусов тепла - максимальные отметки.

Завтра днем погодные условия в крае изменятся. Особенно это касается южной и юго-восточной части Приморья, там пройдут дожди различной степени интенсивности. Осадки повлияют и на среднесуточную температуру: воздух станет холоднее на 2-4 градуса.

Жаркая погода сохранится только в континентальных районах. На них повлияет теплый сектор циклона, движущегося над Хабаровским краем. Ожидается до +20…+27 градусов.

Во Владивостоке 30 апреля на небе будет стоять значительная облачность. Ночью похолодания не ожидается, а вот днем может пролить дождь. Из-за осадков дневная температура воздуха понизится на 2-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU