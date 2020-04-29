Глава Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев ушел в отставку

29 Апр 2020 2020-04-29T16:06:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральным директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока» стал Дмитрий Тетенькин. Аслан Канукоев, который исполнял обязанности генерального директора, ушел по собственному желанию, сообщили в «КРДВ».

Канукоев проработал в этой должности с февраля прошлого года. Уроженец Кабардино-Балкарии, д того как заняться развитием Дальнего Востока он работал по северокавказскому направлению - в АО «Курорты Северного Кавказа».

- Выражаю благодарность Аслану Султановичу за работу, - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ранее Дмитрий Тетенькин занимал пост советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Одной из первоочередных задач он назвал строительство инфраструктуры в ТОРах - объекты электроэнергетики, коммунального и дорожного хозяйства.

- То, что нужно предпринимателям, чтобы запустить свои предприятия. Мы должны предоставить им обещанную инфраструктуру, - отметил Тетенькин.

Справка «КП»

Дмитрий Дмитриевич Тетенькин родился 27 января 1976 года в городе Райчихинск Амурской области. Два высших образования: инженер строитель по специальности промышленное и гражданское строительство, юрист. Трудовую деятельность начинал с должности рабочего 1 разряда в Разрезостроительном управлении ОАО «Дальвостокуголь» в г. Райчихинск; был мастером строительно-монтажного управления, главным инженером, а затем заместителем генерального директора и директором ООО «Амурский уголь». С 2012 по 2014 годы занимал должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Правительства Амурской области, с 2014 по 2015 гг. – заместитель главы Администрации города Благовещенска, в сентябре 2015 года был назначен на должность заместителя председателя Правительства Амурской области. В августе 2018 года Дмитрий Тетенькин перешел на работу в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра. 28 аперля приказом главы Минвостокразвития назначен на должность генерального директора АО «КРДВ».

Дмитрий Тетенькин. Фото: АО «КРДВ»

АО «Корпорация Дальнего Востока» является одним из институтов развития, созданных в структуре Минвостокразвития России. Корпорация является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток в дальневосточных регионах. В начале апреля 2020 года АО «КРДВ» было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне Российской Федерации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU