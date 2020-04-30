Проветривания и одноразовые полотенца: как правильно сидеть в изоляции с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T03:44:29+03:00

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Приморский минздрав выпустил постановление, в котором сказано, что в госпиталь можно направлять не всех больных коронавирусной инфекцией. Некоторых можно оставить лечиться дома, например, пациентов с легким течением COVID-19, которые не входят в группу риска, и пациентов с бессимптомным течением COVID-19, даже если они относятся к группе риска. Правда, сидеть дома нужно с соблюдением всех правил домашней изоляции.

Главное правило: нельзя покидать жилище. Ни в аптеку, ни в магазин, ни с собакой погулять. Жить нужно в отдельной хорошо проветриваемой комнате. Если с кем-то общаешься - быть в медицинской маске, соблюдать дистанцию не меньше 1 метра.

Для ухода за больным выбрать одного домочадца без хронических заболеваний. Никого не пускать к больному из тех, кто не проживает в квартире.

Нужно часто проветривать все помещения в доме, мыть или обрабатывать антисептиком или спиртосодержащими средствами руки и поверхности после контакта с больным, вытирать руки одноразовыми бумажными полотенцами или тканевыми, но с заменой после каждого использования. Воздух в помещении в отсутствие людей можно обработать открытыми ультрафиолетовыми облучателями и аэрозолями.

Ухаживать за больным и проводить уборку можно только в одноразовых перчатках. Придется выделить больному отдельное постельное белье и столовые приборы, грязное белье больного хранить в отдельном мешке до стирки, стирать его белье, полотенце, постельное белье в машинке на 60-90 градусах или вручную хозяйственным мылом. Перчатки, маски и все, что осталось от ухода за больным, перед тем как выкинуть, нужно замочить в дезинфицирующем средстве («Утенок» или «Доместос», «Белизна» или Santor).

Если больному становится хуже, нужно срочно вызвать скорую.

Правила домашней изоляции автоматически распространяются на всех, кто проживает или контактировал с больным коронавирусной инфекцией. У них берут анализ на COVID-19 и под роспись сообщают о 14-дневном карантинном наблюдении и возможных штрафах.

За нарушение режима домашней изоляции пациента отправят в больницу. Но если при этом кто-то из-за заразится, грозит уголовная ответственность. И даже до пяти лет лишения свободы, если случай заражения еще и приведет к летальному исходу.

Кстати, вам не разрешат лечиться дома, если вы живете вместе с людьми из группы риска, которых некуда отселить. Или же таких людей можно отправить в обсерватор.

Отметим, что в Приморье на сегодняшний день официально выявлено 367 случаев заболевания COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU