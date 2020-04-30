2020-04-30T02:21:21+03:00
Общество

«Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной

Переход на бесплатный тарифный план произойдет автоматически 1-го мая
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Фото: pixabayФото: pixabay
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Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Это произойдет автоматически 1-го мая по спискам, которые предоставили власти субъектов Российской Федерации.

— Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее, — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия доступны на сайте www. rt. ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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