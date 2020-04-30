"Альманах" будет следить за самолетами Дальнего Востока

30 Апр 2020 2020-04-30T03:04:33+03:00

Приморье также попадет в сеть мониторинга новой системы цифрового наблюдения

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Отечественную систему цифрового наблюдения за местоположением и траекторией гражданских самолетов развернут над территорией Дальнего Востока. Система, получившая название «Альманах», будет создана к 2023 году и станет крупнейшей подобной системой в мире, сообщила ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Планируется, что система охватит более 4 миллионов квадратных километров.

"Старт работ в 2020 году в рамках создания цифрового поля наблюдения за воздушным движением в Хабаровском укрупненном центре Единой системы организации воздушного движения", — говорится в сообщении ЦТЛ.

Оборудование системы — это сеть территориально распределенных станций, определяющих местоположение и траекторию полета гражданских воздушных судов в цифровом формате в режиме реального времени. В сеть отслеживания авиатрафика попадут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Южно-Сахалинск и другие города Дальнего Востока.

Создание системы «Альманах» в первую очередь направлено на обеспечение высокого уровня безопасности полетов и поможет интеграции аэропортов российского Дальнего Востока в международное воздушное пространство.

Заказчиком выступил ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», работы проводятся под контролем АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», разработчик и производитель научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» («ЦРТС»).

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ИСТОЧНИК KP.RU