Спецтехника АО «Восточный Порт» проводит противовирусную обработку микрорайона Врангель
30 апреля 2020 года, Врангель, Приморский край. АО «Восточный Порт», по просьбе администрации Находкинского городского округа, провело очередную дезинфекцию улиц микрорайона Врангель в целях профилактики распространения COVID-19.
Противовирусная обработка дорожного покрытия организована с использованием современных мобильных высокотехнологичных систем орошения, действующих на терминалах предприятия, а также экологически безопасного дезинфицирующего раствора, рекомендованного к применению Роспотребнадзором.
Для обработки улиц посёлка Врангель портовики оборудовали мощными пульверизаторами две новые пылеуборочные машины марки Koluman, приобретённые предприятием в 2018 году. Приготовление хлорсодержащего раствора до концентраций, безопасных для окружающей среды, людей и животных, ведётся под непосредственным контролем профильных специалистов АО «Восточный Порт» и подрядной организации, специализирующейся на дезинфекции.
Спецтехника АО «Восточный Порт» проводит противовирусную обработку микрорайона Врангель.
– Объём заправки раствором ёмкостей каждой машины составляет два кубометра. Этого хватает для беспрерывного орошения дорожного покрытия мелкодисперсными частицами в течение пяти часов, – рассказал специалист Службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Восточный Порт» Николай Ханарин, координирующий процесс дезинфекции. – Обработку дорог начинаем поздно вечером, когда на улицах мало людей и машин, и завершаем глубоко за полночь. Для обеспечения безопасности передвижения наши спецмашины сопровождает экипаж ДПС.
Дезинфекционная обработка Восточного и Приморского проспектов, Внутрипортовой, Первостороителей, Железнодорожной, Бабкина, Невельского, Беринга и других улиц микрорайона отныне будет проводиться ежесуточно силами спецтехники АО «Восточный Порт».
ИСТОЧНИК KP.RU