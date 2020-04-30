30 Апр 2020 2020-04-30T05:03:47+03:00

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30 апреля 2020 года, Врангель, Приморский край. АО «Восточный Порт», по просьбе администрации Находкинского городского округа, провело очередную дезинфекцию улиц микрорайона Врангель в целях профилактики распространения COVID-19.

Противовирусная обработка дорожного покрытия организована с использованием современных мобильных высокотехнологичных систем орошения, действующих на терминалах предприятия, а также экологически безопасного дезинфицирующего раствора, рекомендованного к применению Роспотребнадзором.

Для обработки улиц посёлка Врангель портовики оборудовали мощными пульверизаторами две новые пылеуборочные машины марки Koluman, приобретённые предприятием в 2018 году. Приготовление хлорсодержащего раствора до концентраций, безопасных для окружающей среды, людей и животных, ведётся под непосредственным контролем профильных специалистов АО «Восточный Порт» и подрядной организации, специализирующейся на дезинфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776246" frameborder="0"></iframe> Спецтехника АО «Восточный Порт» проводит противовирусную обработку микрорайона Врангель.

– Объём заправки раствором ёмкостей каждой машины составляет два кубометра. Этого хватает для беспрерывного орошения дорожного покрытия мелкодисперсными частицами в течение пяти часов, – рассказал специалист Службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Восточный Порт» Николай Ханарин, координирующий процесс дезинфекции. – Обработку дорог начинаем поздно вечером, когда на улицах мало людей и машин, и завершаем глубоко за полночь. Для обеспечения безопасности передвижения наши спецмашины сопровождает экипаж ДПС.

Дезинфекционная обработка Восточного и Приморского проспектов, Внутрипортовой, Первостороителей, Железнодорожной, Бабкина, Невельского, Беринга и других улиц микрорайона отныне будет проводиться ежесуточно силами спецтехники АО «Восточный Порт».

ИСТОЧНИК KP.RU