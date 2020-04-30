Самоизоляция со Сбербанком – финансовые сервисы онлайн, консультации с врачом и кинотеатр на диване

30 Апр 2020 2020-04-30T04:34:18+03:00

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Работа, обучение и развлечения уходят в онлайн. На самоизоляции россияне всё больше изучают мир дистанционных сервисов. Финансовые вопросы также решаются благодаря мобильным приложениям. Управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин рассказал о том, насколько активнее жители края стали пользоваться онлайн-продуктами банка.

«Введенный из-за распространения коронавируса режим самоизоляции показал, насколько онлайн-сервисы необходимы здесь и сейчас. К примеру, мы видим, что наши клиенты, причем это люди разных возрастов, стали значительно чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно, не выходя из дома. Доля таких платежей от общего объема транзакций за ЖКХ достигла 83% (год назад она составляла 73%)», — отметил Сергей Радюшкин.

Несмотря на то, что 100% отделений Сбербанка продолжает работать в обычном режиме, граждане проявляют ответственность и стараются не выходить из дома.

Практически любую услугу можно получить без посещения офиса банка. Допустим, если вы заказали карту в отделении, но не успели ее забрать, не нужно нарушать режим самоизоляции: этой картой уже можно воспользоваться, нужно только активировать и привязать её в «Сбербанк Онлайн» к платежной системе своего смартфона через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. В течение 2-х месяцев можно будет расплачиваться телефоном по технологии NFC (это технология бесконтактных платежей), либо совершать покупки в интернете.

Также в «Сбербанк Онлайн» можно заказать виртуальную карту. Она выпускается буквально за 3 минуты и ей можно сразу же пользоваться – совершать переводы, платежи и оплачивать покупки с помощью смартфона. Такая карта «живет» только в вашем смартфоне и не имеет пластикового дубликата. Благодаря этому – её обслуживание бесплатно.

Не выходя из дома можно стать и участником зарплатного проекта Сбербанка. Эта опция также есть в приложении Сбербанк Онлайн. Для этой категории наших клиентов есть преференции: обслуживание и СМС-банк от 0 рублей; особые условия по ипотеке; бонусы СПАСИБО от партнёров до 30%.

«Сбербанк Онлайн» - это как офис, который работает круглосуточно и без выходных. Дистанционно в нашем банке сейчас доступны практически все банковские продукты и сервисы, — рассказал Сергей Радюшкин. — Приложение позволяет в несколько кликов оформить потребительский или жилищный кредит, рефинансировать имеющийся кредит, оплатить ЖКХ, мобильную связь, сделать переводы, открыть личный вклад, обменять валюту. Кроме того, с его помощью можно оформить страховой полис. И все это можно сделать, не выходя из дома».

Еще один полезный особенно в режиме самоизоляции сервис - удобный маркетплейс недвижимости «ДомКлик». С помощью одноименного портала или мобильного приложения можно купить или продать квартиру, снять или сдать жилье дистанционно. Несмотря на действующую эпидемиологическую ситуацию, у многих семей остаются планы, связанные с покупкой жилья. Сервисы банка позволяют совершить ипотечную сделку в режиме онлайн: от подачи заявки до решения по кредиту. Менеджер банка поможет собрать документы и подготовиться к сделке, все вопросы можно будет задать в чате «ДомКлик» в режиме 24/7. Использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации позволит клиентам не посещать МФЦ и Росреестр. Таким образом, в ходе сделки нужно будет совершить только один визит в банк для подписания документов.

Интересы клиентов — в приоритете

Есть категории населения, которым сегодня особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Это, прежде всего, пенсионеры. Несмотря на то, что офисы банка работают в штатном режиме, - это было сделано прежде всего для того, чтобы обеспечить доступность банковских услуг для населения, в банке подчеркивают, что для получения пенсии совсем необязательно каждый месяц приходить в отделение. Достаточно получить пенсионную карту Сбербанка, и пенсия будет регулярно зачисляться на её счет.

«Уверен, дети и внуки смогут помочь нашим клиентам в преклонном возрасте научиться оплачивать покупки в магазинах, совершать коммунальные платежи, не выходя из дома, - подчеркнул Сергей Радюшкин, - Есть удобная услуга «Автоплатеж», которая будет напоминать об оплате услуг ЖКХ и самостоятельно производить списание согласно выставленному счету. Конечно, заранее клиенту поступает смс-сообщение, где он может проверить всю информацию, и, при надобности, отменить автоматический платеж и оплатить услугу другим удобным способом. Кстати, перевести пенсию на карту можно за одно посещение банка; сотрудник офиса выдаст бесплатную в обслуживании карту МИР Моментум. В этом случае деньги будут поступать сразу на нее, и не придется никуда идти и подвергать себя лишнему риску».

С заботой о здоровье

Надо сказать, что Сбербанк сегодня стал одной из организаций, которая активно включилась в кампанию по просвещению населения об угрозе коронавирусной инфекции. Так, банк совместно с сервисом телемедицины DocDoc запустил специальную «горячую линию», и уже есть результаты ее работы.

«Сейчас любой житель страны, может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача или психолога, — поделился Сергей Радюшкин. — На бесплатную горячую линию 8 800−707−85−72 может позвонить как обычный житель края, так и медицинский работник любого фельдшерского пункта, и получить консультацию по оказанию медпомощи и ведению пациентов с COVID-19 от лучших специалистов страны».

Полноценная жизнь на карантине возможна

В условиях карантина Сбербанк помогает поддерживать повседневный привычный ритм жизни благодаря продуктам Экосистемы. Востребованных небанковских сервисов развивается много: Okko — кинотеатр-онлайн, «Беру!» — маркетплейс по доставке товаров до дома.

Важно, что даже эти услуги можно получить бесплатно, воспользовавшись бонусами «Спасибо от Сбербанка». Такая возможность есть у пользователей программы лояльности банка. Она запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома». Теперь обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы Сбербанка и партнеров можно онлайн. Всего же участникам доступно более 40 предложений по списанию бонусов, ознакомиться с которыми можно в специальной подборке на сайте и мобильном приложении программы.

Еще одним приоритетом для Сбербанка является тема образования.

Сбербанк разместил на образовательной платформе Coursera обучающий курс, главной темой которого стало развитие карьеры в 50+. Пользователям даны рекомендации в видео- и текстовом формате. Авторами стали руководители Сбербанка и эксперты инновационного центра «Сколково».

Но, конечно, важнейшим шагом стало открытие для всех желающих доступа к учебным материалам и образовательным программам в собственной Виртуальной школе Сбербанка.

Также Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading предоставил всем желающим доступ к краткому содержанию популярных книг — а это более 450 изданий.

Таким образом, благодаря сервисам Сбербанка на карантине можно жить полноценно. Даже тем, у кого велика тяга к искусству. Для этой категории банк совместно с мультимедийным сервисом Okko запустил спецпроекты «Шоу ON» и «Искусство онлайн». В рамках первого проекта зрители смогут онлайн посмотреть концерты любимых артистов. Так, перед тысячами онлайн-зрителей уже выступили группа Би-2, певицы Валерия и Ёлка, исполнитель Гарик Сукачев, впереди еще много сюрпризов. А «Искусство онлайн» - это действительно уникальный проект. Совершенно бесплатно любой желающий может посмотреть великие постановки Мариинского театра прямо у себя дома. Пользователи Okko уже увидели оперу «Евгений Онегин», балет «Спящая красавица»...

Опять же отметим, что доступ к проекту абсолютно бесплатный.

«Многие россияне узнали об онлайн-сервисах Сбербанка только во время самоизоляции, для многих стало открытием, что благодаря экосистеме Сбербанка можно посетить Третьяковскую галерею или посмотреть новинки киноиндустрии, не выходя из своей уютной квартиры. И мы рады делать жизнь наших клиентов комфортнее и безопаснее в нынешнее непростое время», - подытожил Сергей Радюшкин.

ИСТОЧНИК KP.RU