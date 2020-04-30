Участники межэтнической криминальной группы задержаны полицией Приморья

30 Апр 2020 2020-04-30T05:01:05+03:00

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Участники межэтнической группы, подозреваемые в совершении преступлений на территории Уссурийского, Пограничного и Октябрьского районов Приморского края задержаны правоохранителями. Бандиты занимались вымогательством. Угрожая физической расправой потерпевшим и их близким, у людей отбирали деньги и личное имущество.

В задержании участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и следователи Следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю. Силовую поддержку обеспечила Росгвардия.

Во время обысков найдены личные документы потерпевших, их долговые расписки, средства связи, банковские пластиковые карты, накопители информации и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Против четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Грабеж» и «Вымогательство». Фигуранты уголовных дел — ранее судимые жители Приморья в возрасте от 26 до 34 лет. Они заключены под стражу.

Расследование продолжается, следователи устанавливают круг потерпевших и сумму причиненного ущерба. Люди, пострадавшие от действий этих преступников, могут обращаться в Отдел по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 221 49 28, 221 49 13, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="338" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776244" frameborder="0"></iframe> В Приморье задержаны участники межэтнической криминальный группы.Видео: пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU