2020-04-30T05:23:51+03:00
Общество

Мэр Уссурийска передал свою зарплату медработникам

Медики городского округа сами решат, на что направить перечисленные средства
Константин МИХАЙЛОВ
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Евгений Корж. Фото: пресс-служба администрации УГОЕвгений Корж. Фото: пресс-служба администрации УГО
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29 апреля глава Уссурийского городского округа Евгений Корж сообщил, что готов все средства, заработанные за месяц, направить медикам, сообщил официальный сайт администрации УГО.

— Следуя примеру нашего губернатора, Олега Николаевича Кожемяко, я решил перечислить свою заработную плату на поддержку медицинских работников. На эти средства, например, можно обеспечить врачей полноценным горячим питанием. Или приобрести дополнительные средства защиты, это сейчас очень важно, — заявил Корж.

Сейчас в Уссурийском городском округе на базе Центральной городской больницы развернут инфекционный госпиталь на 150 коек, а также работает обсерватор на 35 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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