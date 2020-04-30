В Приморье молодой водитель протаранил патрульную машину

30 Апр 2020 2020-04-30T06:15:28+03:00

Полицейские ехали с включенной сиреной и опознавательным маячком, но это не помогло [фото]

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В Пограничном районе Приморья 22-летний водитель буквально протаранил полицейскую машину. Молодой человек не успел среагировать на появление патрульного авто, несмотря на то, что стражи правопорядка ехали с включенной сиреной и проблесковым маячком. Обошлось без пострадавших, но обе машины получили серьезные кузовные повреждения.

Honda протаранила патрульное автоФото: mark2_che

Авария с участием полицейской Toyota Corolla и Honda Airwave произошла на перекрестке улиц Пререселенческая – Советская в селе Сергеевка. По словам очевидцев, патрульная машина ехала за нарушителей правил дорожного движения, который пытался скрыться на мопеде. В итоге наряд ДПС сам попал в ДТП.

Обе машины серьезно пострадалиФото: mark2_che

– Медицинское освидетельствание показало отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоиснспекция сейчас проводит проверку по факту происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU