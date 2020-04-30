Военные специалисты РХБ начали спецобработку стройплощадки медицинского центра в Уссурийске

30 Апр 2020 2020-04-30T07:02:16+03:00

Объект, который обычно возводится за полгода, в экстренных условиях эпидемии коронавируса должны построить менее чем за два месяца

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В Уссурийске подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа начали дезинфекцию строительной площадки многофункционального медицинского центра. 50 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1М обрабатывают строения и прилегающую территорию центра раствором гипохлорита кальция.

Многофункциональный медицинский центр создается в сжатые сроки на территории военного госпиталя Уссурийского гарнизона. Общая площадь центра составит 4320 квадратных метров. Полностью сдать объект должны 15 мая. Однако источник "Комсомольской правды" сообщил, что военные могут не уложиться в поставленные сроки.

Центр продолжит работать по предназначению и после устранения вирусной угрозы. В нем расположится самое современное оборудование для диагностики и лечения военнослужащих, а при необходимости, и гражданского населения.

В Восточном военном округе многофункциональные медцентры строят также в Петропавловске-Камчатском, Сосновом Бору в Бурятии, селе Анастасьевка под Хабаровском.

21 апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании с президентом обратился к Путину с просьбой о возведении силами Минобороны еще одного подобного госпиталя в Находке.

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ИСТОЧНИК KP.RU