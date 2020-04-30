Как будут ходить электрички Приморья в предстоящие выходные дни

30 Апр 2020 2020-04-30T07:17:18+03:00

Электрички Приморья в мае будут ходить по особому графику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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АО "Экспресс Приморья" через свой сайт сообщил, что в предстоящие выходные дни

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 мая пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня.

6, 7, 8 мая пригородные поезда работают по графику рабочего дня.

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая:

№ 6461/6460 «Владивосток — Партизанск — Тихоокеанская» (отправление от станции Владивосток — 07:25) курсирует до Партизанска

№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Партизанск — Владивосток» (в расписании от станции Тихоокеанская — 16:15) курсирует от Партизанска — 17:38

2, 3, 9, 10 мая:

№ 6461/6460 «Владивосток — Партизанск — Тихоокеанская» (отправление от станции Владивосток — 07:25) курсирует до Тихоокеанской

№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Партизанск — Владивосток» (в расписании от станции Тихоокеанская — 16:15) курсирует от Тихоокеанской — 16:15

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ИСТОЧНИК KP.RU