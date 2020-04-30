Как будут ходить электрички Приморья в предстоящие выходные дни
АО "Экспресс Приморья" через свой сайт сообщил, что в предстоящие выходные дни
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 мая пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня.
6, 7, 8 мая пригородные поезда работают по графику рабочего дня.
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая:
№ 6461/6460 «Владивосток — Партизанск — Тихоокеанская» (отправление от станции Владивосток — 07:25) курсирует до Партизанска
№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Партизанск — Владивосток» (в расписании от станции Тихоокеанская — 16:15) курсирует от Партизанска — 17:38
2, 3, 9, 10 мая:
№ 6461/6460 «Владивосток — Партизанск — Тихоокеанская» (отправление от станции Владивосток — 07:25) курсирует до Тихоокеанской
№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Партизанск — Владивосток» (в расписании от станции Тихоокеанская — 16:15) курсирует от Тихоокеанской — 16:15
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ИСТОЧНИК KP.RU