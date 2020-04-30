Пожарные АО «Восточный Порт» отмечают свой профессиональный праздник

30 Апр 2020 2020-04-30T09:02:53+03:00

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Свой профессиональный праздник вместе с коллегами по всей стране сегодня отмечают сотрудники Ведомственной службы пожарной охраны и режима (ВСПОиР) – одного из важнейших вспомогательных подразделений АО «Восточный Порт». В России День пожарной охраны учредили 30 апреля 1999 года – ровно через 350 лет после издания «государева наказа» о введении в Москве круглосуточного дежурства пожарных патрулей.

В молодом советском порту на берегах бухты Врангеля решение о создании собственной пожарной службы было принято в феврале 1976 года, и уже более 44 лет подразделение обеспечивает безопасность производства и каждого из его сотрудников. В настоящее время в штате ВСПОиР состоит порядка 70 опытнейших специалистов, профессионалов своего дела, 15 из них день и ночь находятся в полной боевой готовности. Чтобы выходить победителем из схватки с огнём, огнеборцы регулярно проводят учения, совершенствуя быстроту и слаженность действий при тушении.

– Сегодня, в условиях пандемии, никто не отменял нашу основную задачу – защиту людей от огня, поэтому все у нас в строю, службу несём каждый на своём посту. Вместе с тем, в приоритете и безопасность собственных сотрудников, этому вопросу в подразделении уделяется особое внимание, – отметил замначальника ВСПОиР Эдуард Юсупов. – В части ежедневно проводится санитарная обработка зданий и помещений, в том числе с применением ультрафиолета и установки озонирования. С помощью специальных средств дезинфицируются пожарные автомобили. При заступлении на дежурство пожарным ВСПОиР измеряют температуру, их осматривают на наличие симптомов болезни, выдают средства индивидуальной защиты и антисептики.

На учениях огнеборцы совершенствуют быстроту и слаженность действий

В связи с запуском в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного комплекса на порядок увеличился и спектр задач пожарного подразделения АО «Восточный Порт». Теперь огнеборцы ВСПОиР будут вести не только пожарно-профилактический надзор на новых объектах терминала, но и регулярно проводить на них плановые учения с применением всех имеющихся средств пожаротушения. Тем более, что в течение этого года службу ждёт существенная техническая модернизация.

В числе планируемых приобретений – новая пожарная автоцистерна повышенной ёмкости, что обеспечит более длительное время её автономной работы на месте тушения очагов возгораний. Спецмашина оборудована мощным насосом с установкой тушения тонкораспылённой водой высокого давления и краноманипуляторной установкой. Также в 2020 году будут заменены две трети дыхательных аппаратов, используемых специалистами ВСПОиР. В распоряжение пожарных «Восточного Порта» уже поступили усовершенствованные облегчённые аппараты для защиты органов дыхания и зрения человека ПТС «Базис», разработанные с использованием современных технологий. Они не изменяют свои параметры после пребывания в раскалённой среде с температурой в несколько сотен градусов.

– В режиме работы предприятия в особых условиях мы скорректировали отработку противопожарных мероприятий на объектах Порта, перенеся их на более поздний период. Поэтому готовимся к проведению учений во втором полугодии по максимально уплотнённому графику. Сейчас же основное время уделяем теоретическим занятиям и сдаче нормативов по пожарно-строевой подготовке, – рассказала начальник ВСПОиР АО «Восточный Порт» Светлана Заносовская. – Всех наших ребят, сотрудников Службы, я поздравляю с Днём пожарной охраны России! Ваша работа имеет важнейшее значение для обеспечения безопасности людей, стабильной деятельности нашего предприятия. Свою жизнь вы посвятили тяжелой, опасной, но благородной деятельности. Будьте здоровы, любимы своими близкими и всегда возвращайтесь туда, где вас ждут.

ИСТОЧНИК KP.RU