Двое китайцев — контрабандистов пересекли государственную границу России

30 Апр 2020 2020-04-30T09:47:11+03:00

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Ханкайский районный суд вынес приговор двум иностранцам, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Нарушение границы произошло в марте 2019 года. Двое китайцев, старым дедовским способом — потайными тропками, попытались пронести на территорию Приморья контрабандный товар, но были остановлены российскими пограничниками.

Как сообщает сайт Прокуратуры Приморского края, подсудимые признали вину в полном объеме и в содеянном раскаялись. Каждый из контрабандистов получил по 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении организатора преступления, который также является иностранным гражданином, уголовное дело выделено в отдельное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU