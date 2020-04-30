2020-04-30T10:11:02+03:00
Общество

На 206 миллионов рублей совершила валютных операций преступная группа из Владивостока

Теперь с аферистами будет разбираться суд
Константин МИХАЙЛОВ
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Дело о незаконных валютных операциях длилось несколько летДело о незаконных валютных операциях длилось несколько летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Преступная группа совершила на территории Приморья валютные махинации на сумму более 206 миллионов рублей. Трое жителей Владивостока, изображая бизнес по поставке из КНР автомобильных колес, на самом деле переводили деньги в иностранной валюте на счета подконтрольных им фирм. Затем под видом взаиморасчетов валюта попадала на счет юрлица, учредителем и директором которого являлся один из участников криминальной группы. При этом махинаторы предоставляли агенту валютного контроля — коммерческому банку фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы по статье 193.1 УК РФ. Дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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