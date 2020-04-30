На 206 миллионов рублей совершила валютных операций преступная группа из Владивостока
Преступная группа совершила на территории Приморья валютные махинации на сумму более 206 миллионов рублей. Трое жителей Владивостока, изображая бизнес по поставке из КНР автомобильных колес, на самом деле переводили деньги в иностранной валюте на счета подконтрольных им фирм. Затем под видом взаиморасчетов валюта попадала на счет юрлица, учредителем и директором которого являлся один из участников криминальной группы. При этом махинаторы предоставляли агенту валютного контроля — коммерческому банку фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.
Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы по статье 193.1 УК РФ. Дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU