На острове Попова исчезнет гора мусора

30 Апр 2020 2020-04-30T10:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Началась ликвидация стихийной свалки на острове Попова. Уборкой мусора занимается краевое предприятие «Приморский экологический оператор». В течение дня вывезено более 20 тонн отходов.

По данным регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, территория, на которой образовалась несанкционированная свалка, принадлежит другой организации, а за санитарное содержание земельного участка и места накопления отходов отвечает именно собственник.

— Было принято совместное решение, что регоператор подключится к решению данной проблемы, и наше предприятие начало ликвидацию этой свалки, — сообщил заместитель директора предприятия Сергей Лазарев.

По оценке специалистов, количество мусора на стихийной свалке превысит 60 тонн, что составит 20 самосвалов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU