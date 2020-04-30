2020-04-30T10:35:56+03:00
Общество

На острове Попова исчезнет гора мусора

«Приморский экологический оператор» занялся уничтожением нелегальной свалки на островной территории Владивостока
Константин МИХАЙЛОВ
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Свалка на острове Попова. Фото: сайт правительства Приморского краяСвалка на острове Попова. Фото: сайт правительства Приморского края
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Началась ликвидация стихийной свалки на острове Попова. Уборкой мусора занимается краевое предприятие «Приморский экологический оператор». В течение дня вывезено более 20 тонн отходов.

По данным регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, территория, на которой образовалась несанкционированная свалка, принадлежит другой организации, а за санитарное содержание земельного участка и места накопления отходов отвечает именно собственник.

— Было принято совместное решение, что регоператор подключится к решению данной проблемы, и наше предприятие начало ликвидацию этой свалки, — сообщил заместитель директора предприятия Сергей Лазарев.

По оценке специалистов, количество мусора на стихийной свалке превысит 60 тонн, что составит 20 самосвалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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