ТОФ продезинфицировал Дальзавод

30 Апр 2020 2020-04-30T10:51:43+03:00

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В «Центре судоремонта «Дальзавод» подразделение войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Тихоокеанского флота провело дезинфекцию территории и производственных площадей. Расчеты РХБ защиты обработали цеха крупнейшего в Приморском крае судоремонтного предприятия. Продезинфицировали и причальный фронт завода.

Всего раствор нейтрального гипохлорита с привлечением авторазливочных станций АРС-14КМ был распылен на территории около 26 тысяч квадратных метров. В работах по дезинфекции участвовали 15 военнослужащих и 4 единицы специальной техники.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, следующими объектами для расчетов РХБЗ Тихоокеанского флота станут территория главного госпиталя флота и ряд крупных промышленных предприятий Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU