График работы Сбербанк в праздничные дни в мае

1 Май 2020 2020-05-01T03:53:19+03:00

Дальневосточный Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае

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С 1 по 3 мая и 9 мая – нерабочие дни для всех офисов Дальневосточного Сбербанка.

С 4 по 8 мая, 10 и 11 мая будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU