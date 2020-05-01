Открытие навигации в Приморье откладывается на неопределенный срок
Правительство Приморья выступило с важным заявлением, касающимся открытия навигации маломерных судов. Краевые власти приняли решение отложить навигацию до стабилизации эпидемиологической обстановки.
Коронавирус ударил по многим сферам бизнеса и жизнедеятельности края. Пандемия отразилась и на владельцах яхт, катеров и моторных лодок, которые с апреля ждут начала открытия навигации. Люди даже составили коллективное обращение к губернатору, с просьбой разрешить выход на воду, отмечая, что они не хуже дачников и могут самоизолироваться в море. Однако краевые власти отмечают, что с открытием сезона в этом году придется повременить.
– Окончательное решение будет принято исходя из погодных условий и эпидситуации, – отмечено в сообщении правительства.
Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю обращаются к судовладельцам с просьбой соблюдать все правила стоянки и выпускной режим.
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