Открытие навигации в Приморье откладывается на неопределенный срок

1 Май 2020 2020-05-01T04:41:57+03:00

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Правительство Приморья выступило с важным заявлением, касающимся открытия навигации маломерных судов. Краевые власти приняли решение отложить навигацию до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Коронавирус ударил по многим сферам бизнеса и жизнедеятельности края. Пандемия отразилась и на владельцах яхт, катеров и моторных лодок, которые с апреля ждут начала открытия навигации. Люди даже составили коллективное обращение к губернатору, с просьбой разрешить выход на воду, отмечая, что они не хуже дачников и могут самоизолироваться в море. Однако краевые власти отмечают, что с открытием сезона в этом году придется повременить.

– Окончательное решение будет принято исходя из погодных условий и эпидситуации, – отмечено в сообщении правительства.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю обращаются к судовладельцам с просьбой соблюдать все правила стоянки и выпускной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU