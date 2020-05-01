АО «Восточный Порт» продолжает оказывать помощь ветеранам и многодетным семьям

1 Май 2020 2020-05-01T06:45:26+03:00

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АО «Восточный Порт» продолжает акцию по оказанию системной социальной помощи наименее защищённым слоям населения в условиях самоизоляции. На текущей неделе волонтеры «Восточного Порта» доставили наборы с продуктами первой необходимости почти 300-м ветеранам и 60-ти многодетным семьям Врангеля, Находки и Партизанска.

С учётом продолжительных майских праздников сотрудники АО «Восточный Порт» включили в наборы продукты с длительным сроком хранения разнообразного ассортимента – это кондитерские изделия, шоколад, манная и гречневая крупа, макароны, масло, сгущённое молоко, сливки, мясные и рыбные консервы, майонез, кофе, чай, какао – всего около 20 наименований.

Практически во всех домах активисты слышали искренние слова благодарности от людей за бескорыстную помощь и поддержку. «Хочется сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям, работникам Порта и вам, ребята! Спасибо за то, что вы есть, за то, что всегда помните о нас, – обратилась к активистам Валентина Фёдоровна Янкова, ветеран «Восточного Порта», немало лет проработавшая на специализированном угольном комплексе предприятия. – Я до сих пор с теплотой вспоминаю то время, когда работала на ППК-3, своих коллег. Мы гордились тем, что трудимся в самом лучшем порту страны, на предприятии, которое всегда заботится о нас. Я очень признательна родному Порту за эту помощь, вы нас так выручаете!»

Акция по обеспечению продуктами первой необходимости социально-незащищённых жителей проводится в АО «Восточный Порт» с середины апреля. Столь необходимая в эти дни адресная помощь была оказана почти 700 жителям Врангеля и Находкинского городского округа.

При доставке продуктовых наборов добровольцы АО «Восточный Порт» уделяют особое внимание соблюдению мер безопасности, используя маски, перчатки, полностью закрытую одежду и антисептические препараты. Передача пакетов с продуктами адресатам происходит на расстоянии не менее двух метров. Такой способ доставки максимально безопасен для всех участников акции.

ИСТОЧНИК KP.RU