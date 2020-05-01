Лидером по заболеваемости внебольничной пневмонией стало Приморье

1 Май 2020 2020-05-01T10:38:14+03:00

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РБК провел исследование на основе данных Росстата и выяснил, что лидером по заболеваемости внебольничной пневмонией (заболевание возникшее не в стационаре) в России остается Приморье. На протяжении нескольких лет в регионе отмечается всплеск заболеваемости. Согласно официальным данным, в январе и феврале 2020 года в крае воспалением легких переболели 29 человек на каждые 10000 населения.

Для анализа использовалась информация Росстата за последние 5 лет. Число заболевших рассчитывается согласно показателям января и февраля на каждые 10000 населения, исходя из официальных данных переписи. В среднем в первые месяцы зимы в этом году в России заболели пневмонией 12 человек на каждые 10000 – около 177000 человек. Это немного меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Согласно исследованию, пик заболеваемости воспалением легких пришелся именно на прошлый год. Тогда в Приморье внебольничную пневмонию подхватили 37 человек из каждых 10000. Всего воспалением легких переболели 6900 человек.

Стоит отметить, что статистика за 2020 год – предварительная. Как известно, в Приморье сейчас из-за коронавируса сложная эпидемиологическая обстановка. Пневмония стала сопутствующим заболеванием COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU