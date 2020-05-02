В Приморском крае почти лето, утверждает «Примгидромет»

2 Май 2020 2020-05-02T03:04:48+03:00

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Сегодня, 2 мая, в Приморье ожидается весьма теплая для весенних дней погода: от 25 до 30°С. На побережье края от 15 до 20°C, сообщает «Примгидромет». В отдельных районах гроза, на побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный до сильного: 8 — 13 м/c, местами порывы до 18 м/с.

Во Владивостоке днем: 17 — 19°С. Вечером небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного: 8 — 13 м/c.

По данным метеорологического ведомства завтра, 3 мая, температура в нижней тропосфере опустится до +6 градусов, а 4 мая и вовсе до нуля. В период с 5 по 7 мая поднимется до +4, +6 градусов. У поверхности земли температура воздуха будет более спокойная и близкая к нормальным значениям.

Синоптик любитель Руслан Юрковский на своем сайте «Маглипогода» также предупреждает приморцев о том, что «4 мая в Приморском крае пройдут дожди и резко похолодает». По его прогнозам, в ночь с 3 на 4 мая образуется циклон и произойдет серьезное ухудшение погоды.

Фото: сайт "Маглипогода"

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ИСТОЧНИК KP.RU