Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 2 мая 2020 года: новые заболевшие
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, еще 25 человек за минувшие сутки пополнили список инфицированных СОVID - 19.
Всего 455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии, сообщает правительство Приморского края. Большинство заболевших – женщины.
Сообщается, что с начала года выписаны после успешного лечения от коронавируса - 61 человек. Четыре человека умерло.
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ИСТОЧНИК KP.RU