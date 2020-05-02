Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 2 мая 2020 года: новые заболевшие

2 Май 2020 2020-05-02T04:02:20+03:00

В Приморье стала больше заболевших Сovid-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 2 мая 2020 года

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, еще 25 человек за минувшие сутки пополнили список инфицированных СОVID - 19.

Всего 455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии, сообщает правительство Приморского края. Большинство заболевших – женщины.

Сообщается, что с начала года выписаны после успешного лечения от коронавируса - 61 человек. Четыре человека умерло.

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ИСТОЧНИК KP.RU