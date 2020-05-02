2020-05-02T04:21:00+03:00
Общество

Авиарейс из Токио во Владивосток планируется на 7 мая

Российских граждан продолжают вывозить на Родину из Страны восходящего солнца
Константин МИХАЙЛОВ
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Предварительно рейс из Токио в Россию состоится 7 маяПредварительно рейс из Токио в Россию состоится 7 маяФото: Сергей БАЛАНОВ
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Посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook сообщило что, очередной рейс вывоза россиян из Токио ожидается ориентировочно 7 мая.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL261 Токио — Владивосток — Санкт-ПетербургМосква запланирован на 7 мая 2020 в 12:15 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском крае, Хабаровском крае», — говорится в сообщении.

Рейс будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Ведомство просит желающих улететь зарегистрироваться на рейс на портале Госуслуг. До этого подобный рейс из Токио во Владивосток произвела авиакомпания «Аврора» 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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