Отключать горячую воду и свет во Владивостоке не будут до 11 мая

2 Май 2020 2020-05-02T04:39:52+03:00

Горячая вода у владивостокцев будет до 11 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Начало плановых отключений потребителей и текущих работ по ремонту электрических и тепловых сетей в столице российского Дальнего Востока отодвинуты до 11 мая. Такое решение принял глава Владивостока Олег Гуменюк, сообщила пресс-служба администрации города.

"Следующие две недели объявлены нерабочими в связи с распространением коронавируса. В это время жители Владивостока будут находиться дома, работать удалённо, школьники и студенты также находятся дома на дистанционном обучении. Поэтому отключать свет и воду в этот период нельзя", — заявил мэр.

Подчеркивается, что в обозначенный период отключать свет и горячую воду могут только из-за аварийных ситуаций.

Диспетчерские службы города продолжают работу в круглосуточном режиме. При отключении электричества и горячей воды можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 8 (423) 2222-333. Другие телефоны диспетчерских служб Владивостока указаны на сайте vpes.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU