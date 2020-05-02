Полузащитник «Луча» возразил губернатору Приморья

2 Май 2020 2020-05-02T06:23:24+03:00

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Полузащитник владивостокского футбольного клуба «Луч» Дмитрий Калугин ответил губернатору Приморья Олегу Кожемяко в своем инстаграм-паблике. Ранее глава региона, рассуждая о ненужности финансирования профессионального спорта в крае, среди прочего заявил, что в футбольном клубе «Луч» «нет никого из наших». 22-летний Калугин, родившийся в приморском селе Хороль, возмущен этими словами. Дмитрий напомнил губернатору о всех приморцах в команде и написал, что у него пропало уважение к губернатору, потому что «нет проступков, только лишь слова, которые никогда не заверяются делом».

Футболист отмечает, что в краевой глубинке очень много талантливых ребят, но отсутствуют условия для воспитания собственных профессиональных спортсменов.

- Скажу одно. Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито, - завершает свой текст в инстаграм Дмитрий Калугин.

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ИСТОЧНИК KP.RU