Экспресс-тест на коронавирус теперь делают прямо в аэропорту Владивостока
С 1 Мая в международном аэропорту Владивосток пассажиры, вылетающие рейсами в Южно-Сахалинск, могут пройти экспресс-тест на коронавирус. Так воздушная гавань Приморья совместно с авиакомпаниями S7 и «Аврора» поддержала инициативу Правительства Сахалинской области.
Станция для работы медиков из Южно-Сахалинска, проводящих пробное экспресс-тестирование людей, отправляющихся воздушным путем в административный центр Сахалинской области, расположилась в общей зоне аэровокзального комплекса.
Бригады медицинских работников с Сахалина также прибыли и в Новосибирск. В ближайшее время тестирование в аэропортах развернется в Москве, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском. Пройти тестирование можно после регистрации на рейс. 1 мая этой возможностью воспользовались первые желающие во Владивостоке.
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ИСТОЧНИК KP.RU