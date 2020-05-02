2020-05-02T10:17:56+03:00
Общество

В Находке на плавбазе "Всеволод Сибирцев" взорвался газовый баллон

Один человек погиб, один получил травмы. Судну ничего не угрожает
Константин МИХАЙЛОВ
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Плавбаза "Всеволод Сибирцев". Фото: МЧС по Приморскому краюПлавбаза "Всеволод Сибирцев". Фото: МЧС по Приморскому краю
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Взрыв газового баллона произошел на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Судно сейчас находится в Находке. По появившимся ранее данным, один человек погиб и один пострадал.

— На судне произошел взрыв газового баллона, причины которого уточняются. Угрозы затопления судна нет, — сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Информацию подтверждает и управляющий группой компаний «Доброфлот», владеющей судном «Всеволод Сибирцев», Александр Ефремов.

— К сожалению, погиб сварщик. Пожара не было, произошел одномоментный взрыв, после чего было большое задымление. Ни пожара, ни затопления, ни угрозы судну на сегодняшний момент нет, — рассказал Ефремов.

Пострадала женщина, обеспечивавшая сварочные работы. Крен судна был вызван специально для обеспечения безопасности судна в определенный момент. Сейчас крен устранен.

Причины взрыва выясняются. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

СПРАВКА

«Всеволод Сибирцев» — плавбаза типа «Содружество». Максимальная длина судна — 179,93 метра, водоизмещение — 32 096 тонн. Построена в 1989 году в Финляндии. Является одним из трех судов такого типа.

Управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.Видео: правительство Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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