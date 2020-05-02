В Находке на плавбазе "Всеволод Сибирцев" взорвался газовый баллон
Взрыв газового баллона произошел на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Судно сейчас находится в Находке. По появившимся ранее данным, один человек погиб и один пострадал.
— На судне произошел взрыв газового баллона, причины которого уточняются. Угрозы затопления судна нет, — сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Информацию подтверждает и управляющий группой компаний «Доброфлот», владеющей судном «Всеволод Сибирцев», Александр Ефремов.
— К сожалению, погиб сварщик. Пожара не было, произошел одномоментный взрыв, после чего было большое задымление. Ни пожара, ни затопления, ни угрозы судну на сегодняшний момент нет, — рассказал Ефремов.
Пострадала женщина, обеспечивавшая сварочные работы. Крен судна был вызван специально для обеспечения безопасности судна в определенный момент. Сейчас крен устранен.
Причины взрыва выясняются. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
СПРАВКА
«Всеволод Сибирцев» — плавбаза типа «Содружество». Максимальная длина судна — 179,93 метра, водоизмещение — 32 096 тонн. Построена в 1989 году в Финляндии. Является одним из трех судов такого типа.
Управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.Видео: правительство Приморского края
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU