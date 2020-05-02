2020-05-02T17:58:52+03:00
Общество

Подъезды домов, где проживают больные коронавирусом в Приморье, берут под особый контроль

Такие списки должен предоставить Роспотребнадзор
Сергей БАЛАНОВ
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Дезинфекция подъездовДезинфекция подъездовФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел 2 мая селекторное совещание с главами муниципалитетов, где говорили о нарушении режима изоляции и проверках. Особое внимание Олег Кожемяко заострил на дезинфекции подъездов жилых домов, особенно там, где проживают заболевшие коронавирусом.

Такие данные предоставит Роспотребнадзор, говорится в пресс-релизе на официальном сайте правительства региона.

- Соберите управляющие компании, обеспечьте необходимыми средствами дезинфекции, проконтролируйте, чтобы два раза в день мылись подъезды, – поручил губернатор.

Напомним, 455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии. Четверо из них умерли. А 61 человек выписали из больниц после успешного лечения от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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