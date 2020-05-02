В Приморье загорелся автобус с пассажирами

2 Май 2020 2020-05-02T18:08:13+03:00

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Пассажирский автобус в Артеме, следовавший по маршруту № 4, внезапно загорелся в районе остановки общественного транспорта «Углеразведка». Он ехал из центра города в сторону «Севастопольской». Увидев дым, водитель автобуса сразу же остановился, и пассажиры самостоятельно вышли из салона, никто не пострадал.

По предварительной версии, произошло короткое замыкание в двигателе. Полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU