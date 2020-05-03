Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 3 мая 2020: легкая облачность и переменчивый ветер

3 Май 2020 2020-05-03T03:14:43+03:00

Синоптики прогнозируют небольшие дожди по краю, но во Владивостоке, Уссурийске и Находке будет без осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветер будет умеренно дуть с запада и северо-запада, а воздух прогреется до +23°C

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Сегодня, 3 мая, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+23°C.

Во Владивостоке сегодня весь день будет переменная облачность, но синоптики уверены, что осадков не ожидается. Ветер северный сильный, во второй половине дня он немного ослабнет, но направления не поменяет. Воздух прогреется до +18°C.

В Уссурийске переменная облачность и также без осадков. Умеренный ветер будет дуть с севера, ну а во второй половине дня он усилится. Хоть традиционно в континентальной части Приморья теплее, чем на побережье, сегодня в Уссурийске будет прохладнее, чем во Владивостоке: воздух прогреется до +17°C.

В Находке синоптики также не прогнозируют осадков, но будет переменная облачность.Северный ветер здесь будет весьма слабым, а температура воздуха от +17 до +19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU