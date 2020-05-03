В Приморье прекращены поиски пропавшего 15-летнего Антона Оноприенко

3 Май 2020 2020-05-03T03:37:39+03:00

Парень вышел из дома 23 апреля и после этого бесследно исчез

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В Приморье прекращены поиски Антона Оноприенко, который 23 апреля ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

В день пропажи 15-летний парень без каких-либо объяснений собрал вещи и покинул дом в селе Покровка, где и проживал. Антону на вид 15 лет, рост 175 см, худощавое телосложение, русые волосы и короткая стрижка.

Как сообщили родственники Антона, в день пропажи на нем была черная куртка, укороченные джинсы-скинни все того же черного цвета, черные кроссовки и черный рюкзак. Опираясь на одни лишь эти приметы, найти подростка, одетого во все черное, весьма проблематично.

Тем не менее, спустя несколько дней все же удалось найти Антона. Сейчас он жив и невредим.

Родные и близкие Антона а также волонтеры выражают всем участникам поисков огромную благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU