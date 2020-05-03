Злостным нарушителям самоизоляции во Владивостоке за один день выписали 19 штрафов

3 Май 2020 2020-05-03T05:01:46+03:00

Рейдовые мероприятия по популярным местам отдыха и по городским улицам будут проходить каждый день

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Во Владивостоке продолжается режим самоизоляции, а люди по-прежнему продолжают его нарушать. Для соблюдения действующего режима на улицах города дежурят наряды полиции и члены административной комиссии. Злостных нарушителей режима штрафут, причем на солидные суммы.

Стоит отметить, что штрафуют не всех подряд, как правило нарушители отделываются простой профилактической беседой. Но есть и те, кто не понимает, что за нарушение режима самоизоляции можно получить штраф. Как правило только к таким гражданам и применяются штрафные санкции.

Так, для сравнения, 2 мая за нарушение самоизоляции было составлено всего 19 протоколов, в то время как 528 граждан избежали каких-либо штрафных санкций - с ними проведена профилактическая беседа.

Как правило в такие рейды отправляются сотрудники ГИБДД и УМВД России по городу Владивостоку, административно-территориальных управлений районов. За вчерашний день специалисты также с проверкой посетили 116 объектов торговли, 7 организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, проверили работу 115 пассажирских автобусов и такси.

К слову, за автобусами и автомобилями такси следят гораздо пристальнее. Их проверяют на наличие отметки об обязательной ежедневной дезинфекции.

К административной ответственности за нарушения требований режима самоизоляции были привлечены собственник торгового центра «Геркулес», а также компания «Дальтехресурс».

ИСТОЧНИК KP.RU