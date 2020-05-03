2020-05-03T05:57:25+03:00
Общество

48 дальневосточников успешно эвакуировали из Шанхая

Прибывших граждан ждет обязательный двухнедельный карантин
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Всех эвакуированных из Шанхая граждан поместят на двухнедельный карантинВсех эвакуированных из Шанхая граждан поместят на двухнедельный карантинФото: primorsky.ru
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Во Владивосток вечером, 2 мая, прибыл рейс из Шанхая. На его борту находилось 48 жителей Дальнего Востока, эвакуированных из-за рубежа. Их всех ждет обязательный двухнедельный карантин.

Так в обсерватор Уссурийска поместят 28 пассажиров этого рейса, транзитом в Благовещенск проследуют 12 человек, остальные самоизолируются по месту жительства. Во время транзита граждан будут соблюдаться все необходимые защитные меры.

Напомним, вывоз из-за рубежа российских туристов продолжается. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. После этого сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии смогли вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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