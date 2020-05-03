Во Владивостоке разгадывают тайну аварии, в которой сгорел Subaru Legacy

3 Май 2020 2020-05-03T05:56:30+03:00

У подозрительного ДТП есть только один свидетель, но в момент аварии он был пьян

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Во Владивостоке произошло странное ДТП. Водитель Subaru Legacy врезался в дерево, после чего автомобиль вспыхнул, как спичка. Казалось бы, ничего необычного. Да вот только у этого происшествия есть своя таинственная предыстория.

После того, как жители Партизанского проспекта заметили пламя и разбитый об дерево автомобиль возле дома №44, они сообщили о случившемся в полицию.

Инспекторы стали восстанавливать хронологию событий до аварии, но оказалось, что не все так очевидно. Так на месте аварии не было водителя, оказался лишь пьяный мужчина, который рассказал весьма запутанную историю.

По его словам, в этот день он выпил лишнего, и, дабы не нарушать правила дорожного движения, он воспользовался услугой "Трезвый водитель". Владелец машины был пассажиром, а мужчина, который управлял авто, как раз таки и совершил наезд на дерево. Сразу после ДТП "трезвый водитель" сбежал.

Все бы ничего, да вот только как-то подтвердить свои права на этот автомобиль нетрезвый мужчина не смог. При нем не было ни документов на Subaru, ни даже паспорта гражданина РФ.

Теперь полицейским предстоит пролить свет на это странное ДТП и ответить на несколько интригующих вопросов. Был ли в автомобиле "трезвый водитель", или за рулем сидел сам "хозяин"? Действительно ли нетрезвый мужчина владеет этим автомобилем, или иномарка принадлежит кому-то еще? В конце концов, кто этот мужчина и почему в его истории так много непонятного?

ИСТОЧНИК KP.RU