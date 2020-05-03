Ричард Хортон: «Теории заговора о происхождении коронавируса» нелепы и нереальны

3 Май 2020 2020-05-03T07:22:47+03:00

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1 мая главный редактор всемирно известного медицинского журнала Lancet, доктор Ричард Хортон дал эксклюзивное интервью одному из известных ведущих Медиакорпорации Китая Бай Яньсуну. Доктор поделился своими соображениями по поводу того, как необходимо оценивать китайский противоэпидемический опыт и отношение США к распространению инфекции COVID-19, а также как подходить к «теориям заговора о происхождении вируса».

Ричард Хортон сказал, что опыт Китая в борьбе с коронавирусом стоит заимствовать всему миру. В качестве примера он привел строительство в г. Ухане, бывшем эпицентре коронавируса, модульных госпиталей – масштабируемых лечебных стационаров для размещения огромного числа коек для больных. Доктор назвал это одной из инновационных мер КНР, что в большой степени помогло смягчить напряженную ситуацию с нехваткой мест в больницах, приемом и лечением пациентов с легкой формой заболевания. Когда состояние больного из легкого и средней тяжести переходило в тяжелое, то его сразу же переводили в ближайшую больницу для тяжелобольных. «Это отличная практика, новаторская идея, которая стала одним из ключевых факторов успеха Китая в борьбе с эпидемией», – сказал Ричард Хортон.

По его мнению, КНР является одной из ведущих технологически развитых стран мира и, констатировал, что Китай занимает первенство по количеству публикаций научно-исследовательских статей в журнале Lancent. Ричард Хортон считает, что выйти на высокий мировой уровень по развитию науки и одержать победу в борьбе с коронавирусной эпидемией стране помогли активные инвестиции китайского правительства в научно-исследовательскую деятельность, постоянно растущие на протяжении последних 20 лет. Он выразил сожаление по поводу того, что Китай пока еще не считается одной из ведущих мировых держав в области медицины и инновационных медицинских технологий. «В то же время, достигнутый Поднебесной успех в нынешней эпидемии продемонстрировал ее преимущества в упомянутой сфере. Надеюсь, что все большее количество стран признает вклад Китая в глобальную борьбу с пандемией. Также надеюсь, что все больше китайских ученых и профессоров медицинского сообщества будут проявлять активность на мировой арене», – сказал доктор.

Говоря о «теориях заговора о происхождении коронавируса», Ричард Хортон сказал, что многие из этих высказываний абсолютно нелепы, но, в то же время, к ним следует относиться со всей серьезностью. По его мнению, «теории вирусного заговора» создают неблагоприятные условия для борьбы с эпидемией. Страны мира должны разобраться в происхождении вируса и изучать его исключительно научным способом.

Как сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в последние месяцы весь мир борется с «двумя вирусными вспышками», одна из которых была вызвана коронавирусом, а вторая – ложной информацией. Их устранению необходимо уделять одинаково повышенное внимание, считает Ричард Хортон. По его мнению, поиск «нулевого пациента» не имеет большого значения и не является научным подходом для решения проблемы. Поскольку акцент на этом может вызвать такие проблемы, как стигматизация и дискриминация. «Но, с другой стороны, нам необходимо понять происхождение нового вируса и процесс его передачи, а также выяснить, откуда он взялся, чтобы свести к минимуму риск его распространения среди людей», – сказал Хортон.

Доктор высоко оценил уровень науки и медицинских исследований в США. По его словам, американские врачи и ученые в силу возможностей своевременно и эффективно отреагировали на вспышку. Вместе с тем, доктор выразил разочарование по поводу того, что американские политики распространяют «теории вирусного заговора» и поддерживают необоснованные и ненаучные методы лечения, а также публично критикуют другие страны и организации за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.

«Нам нужно укреплять сотрудничество для решения проблем, вызванных инфекцией, поскольку дифференциация стран мира и их народов не поможет эффективно противостоять угрозе распространения опасных заболеваний, с которой сталкивается все человечество», – призвал Ричард Хортон. Он упомянул, что 30 января этого года ВОЗ объявила вспышку нового вида коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией в области общественного здоровья международного значения. «Однако многие страны не обратили внимания на раннее предупреждение ВОЗ, в результате чего погибли десятки тысяч человек. Этой ситуации можно было избежать или хотя бы минимизировать потери, если бы своевременно проводились надлежащие мероприятия», – считает доктор.

По его словам, судя по ситуации в Ухане, первая волна эпидемии закончилась через 10 недель после закрытия города. Но для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции необходимо было продолжить такие защитные меры, как домашняя самоизоляция, соблюдение рекомендованной социальной дистанции между людьми и правил личной гигиены. «В течение следующих 6-12 месяцев мы, вероятно, разработаем вакцину. И в это же время в следующем году, мы уже сможем начать вакцинацию, чтобы каждый человек мог быть защищен от заражения этим заболеванием», – резюмировал главный редактор медицинского журнала Lancet доктор Ричард Хортон.