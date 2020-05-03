Четвертый роддом Владивостока закрыли на карантин из-за коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T13:32:22+03:00

Всех рожениц из роддома №4 сейчас проверяют на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасную инфекцию обнаружили у одного из медработников роддома

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Во Владивостоке закрыли роддом №4 на карантин из-за коронавируса. Ранее в медицинском учреждении у одного из медицинских сотрудников тест на вирус дал положительный результат.

Как выяснилось, заболевание у сотрудника роддома №4 протекало в легкой форме и бессимптомно, именно поэтому отследить его на раннем этапе было попросту невозможно.

Пока роддом №4 закрыт на карантин, рожениц принимают краевой родильный дом при краевой клинической больнице №1 и Перинатальный центр. Пока же специалисты повально проверяют всех рожениц, что были в "четверке" на коронавирус.

«Пациентки, которые находились до настоящего времени в роддоме №4, здесь же и остаются. Всех рожениц обследовали на COVID-19. Те результаты большинства женщин, которые уже получены, – отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты»,– сообщила главный акушер-гинеколог минздрава Приморья Евгения Шутка.

Пока проводится проверка на коронавирус, и пока не пришли результаты, за здоровьем находящихся женщин медперсонал продолжает тщательно следить.

ИСТОЧНИК KP.RU