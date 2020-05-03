Отделение гематологии ККБ2 закрыли во Владивостоке на карантин

3 Май 2020 2020-05-03T13:53:00+03:00

Вслед за роддомом №4, во Владивостоке на карантин закрывается отделение гематологии ККБ № 2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Короновирус нашли у медсестры и девяти ее пациентов

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Во Владивостоке продолжают закрывать медицинские учреждения на карантин из-за коронавируса. Вслед за роддомом №4, закрывается отделение гематологии краевой больницы №2.

Причина закрытия отделения на карантин – выявление коронавируса у одной из медицинских сестер, которая работала в отделении. Вместе с нею еще у 9 ее пациентов также выявили коронавирус.

Как сообщила главный врач медучреждения Светлана Бениова, врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции.

«Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2, которые обеспечены необходимыми средствами защиты. Все необходимые препараты имеются. Все пациенты продолжают получать специфическую терапию», – обозначила она.

Подчеркивается, что плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU