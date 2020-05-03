Отделение гематологии ККБ2 закрыли во Владивостоке на карантин
Во Владивостоке продолжают закрывать медицинские учреждения на карантин из-за коронавируса. Вслед за роддомом №4, закрывается отделение гематологии краевой больницы №2.
Причина закрытия отделения на карантин – выявление коронавируса у одной из медицинских сестер, которая работала в отделении. Вместе с нею еще у 9 ее пациентов также выявили коронавирус.
Как сообщила главный врач медучреждения Светлана Бениова, врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции.
«Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2, которые обеспечены необходимыми средствами защиты. Все необходимые препараты имеются. Все пациенты продолжают получать специфическую терапию», – обозначила она.
Подчеркивается, что плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.
ИСТОЧНИК KP.RU