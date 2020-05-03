2020-05-03T13:53:00+03:00
Общество

Отделение гематологии ККБ2 закрыли во Владивостоке на карантин

Короновирус нашли у медсестры и девяти ее пациентов
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Вслед за роддомом №4, во Владивостоке на карантин закрывается отделение гематологии ККБ № 2Вслед за роддомом №4, во Владивостоке на карантин закрывается отделение гематологии ККБ № 2Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во Владивостоке продолжают закрывать медицинские учреждения на карантин из-за коронавируса. Вслед за роддомом №4, закрывается отделение гематологии краевой больницы №2.

Причина закрытия отделения на карантин – выявление коронавируса у одной из медицинских сестер, которая работала в отделении. Вместе с нею еще у 9 ее пациентов также выявили коронавирус.

Как сообщила главный врач медучреждения Светлана Бениова, врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции.

«Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2, которые обеспечены необходимыми средствами защиты. Все необходимые препараты имеются. Все пациенты продолжают получать специфическую терапию», – обозначила она.

Подчеркивается, что плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отделение гематологии ККБ2 закрыли во Владивостоке на карантин
Четвертый роддом Владивостока закрыли на карантин из-за коронавируса
Ричард Хортон: «Теории заговора о происхождении коронавируса» нелепы и нереальны
48 дальневосточников успешно эвакуировали из Шанхая
Во Владивостоке разгадывают тайну аварии, в которой сгорел Subaru Legacy
Злостным нарушителям самоизоляции во Владивостоке за один день выписали 19 штрафов
В Приморье прекращены поиски пропавшего 15-летнего Антона Оноприенко
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 3 мая 2020: легкая облачность и переменчивый ветер
В Приморье загорелся автобус с пассажирами
Подъезды домов, где проживают больные коронавирусом в Приморье, берут под особый контроль
В Находке на плавбазе "Всеволод Сибирцев" взорвался газовый баллон
15 протоколов 1-го мая составили во Владивостоке за нарушение самоизоляции
Байкеры выехали на дороги Владивостока