В Приморье 40 человек с коронавирусом в тяжелом состоянии
За первые два майских дня в Приморье из госпиталей выписали пять пациентов, победивших коронавирусом. Однако не у всех волучается успешно бороться с болезнью.
- 40 человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжелом состоянии, 4-х из них уже подключили к аппаратам ИВЛ, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края в соцсетях.
К сообщению прилагался короткий видеоролик, на котором, судя по всему, видно палату с тяжелобольными.
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Напомним, количество заболевших в Приморье достигло 494 человека. Четверо погибли, по официальным данным.
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ИСТОЧНИК KP.RU