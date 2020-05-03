2020-05-03T19:38:11+03:00
Общество

В Приморье 40 человек с коронавирусом в тяжелом состоянии

Четверых пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Скриншот видео из канала правительства Приморья в телеграмеСкриншот видео из канала правительства Приморья в телеграме
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За первые два майских дня в Приморье из госпиталей выписали пять пациентов, победивших коронавирусом. Однако не у всех волучается успешно бороться с болезнью.

- 40 человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжелом состоянии, 4-х из них уже подключили к аппаратам ИВЛ, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края в соцсетях.

К сообщению прилагался короткий видеоролик, на котором, судя по всему, видно палату с тяжелобольными.

Тяжелобольные коронавирусом во Владивостоке.

Напомним, количество заболевших в Приморье достигло 494 человека. Четверо погибли, по официальным данным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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