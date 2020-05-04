2020-05-04T04:21:17+03:00
Общество

Дожди все? Синоптики дали прогноз на ближайшие дни

У поверхности земли температура воздуха будет близкой к нормальным значениям
Сергей БАЛАНОВ
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Дожди в краеДожди в краеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Утро 4 мая в Приморье началось с дожей. Ранее синоптики обещали в понедельник весьма продолжительную непогоду, но, похоже, что все уже позади.

- В течение 4 мая температура в нижней тропосфере опустится до нуля. В период с 5 по 7 мая поднимется до +4...+6 градусов. Соответственно, у поверхности земли температура воздуха будет более спокойная и близкая к нормальным значениям. При этом и туман на побережье может исчезнуть, - рассказал главный синоптик края Борис Кубай порталу «Примпогода».

Во Владивостоке сегодня обещают +11...+13°C, в Уссурийске +13...+15°C, а в Находке +14...+16°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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