4 Май 2020 2020-05-04T06:39:20+03:00

Во Владивостоке молодой мужчина разбился на смерть, выпав из окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мужчина 1991 года рождения выпал из окна многоквартирного дома во Владивостоке. ЧП произошло рано утром 4 мая на проспекте Красного Знамени. Предположительно, мужчина пролетел восемь этажей, прежде чем смертельно приземлиться на асфальт.

Сразу после инцидента свидетели вызвали профильные службы. На место прибыли полицейские, следователи и медики скорой помощи. Последние смогли лишь констатировать смерть - мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская корреспонденту «КП» факт смерти подтвердила. Ведомством уже организована доследственная проверка, будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU