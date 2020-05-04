2020-05-04T06:39:20+03:00
Общество

Во Владивостоке молодой мужчина разбился на смерть, выпав из окна

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке молодой мужчина разбился на смерть, выпав из окнаВо Владивостоке молодой мужчина разбился на смерть, выпав из окнаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мужчина 1991 года рождения выпал из окна многоквартирного дома во Владивостоке. ЧП произошло рано утром 4 мая на проспекте Красного Знамени. Предположительно, мужчина пролетел восемь этажей, прежде чем смертельно приземлиться на асфальт.

Сразу после инцидента свидетели вызвали профильные службы. На место прибыли полицейские, следователи и медики скорой помощи. Последние смогли лишь констатировать смерть - мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская корреспонденту «КП» факт смерти подтвердила. Ведомством уже организована доследственная проверка, будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кожемяко: Первая вспышка коронавируса в Приморье произошла в Михайловском районе
Кожемяко: «Разговоры о том, что не знали, не слышали, не принимаются»
Во Владивостоке молодой мужчина разбился на смерть, выпав из окна
В Приморье вылечились от коронавируса уже 99 человек
Полиция Приморья поджидает нарушителей самоизоляции в местах отдыха
Дожди все? Синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Плюс 53: большинство пациентов – женщины, которые заразились в быту
В Приморье 40 человек с коронавирусом в тяжелом состоянии
Заразная медсестра: отделение гематологии ККБ2 закрыли во Владивостоке на карантин
Четвертый роддом Владивостока закрыли на карантин из-за коронавируса
Ричард Хортон: «Теории заговора о происхождении коронавируса» нелепы и нереальны
48 дальневосточников успешно эвакуировали из Шанхая
Во Владивостоке разгадывают тайну аварии, в которой сгорел Subaru Legacy
Злостным нарушителям самоизоляции во Владивостоке за один день выписали 19 штрафов
В Приморье прекращены поиски пропавшего 15-летнего Антона Оноприенко
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 3 мая 2020: легкая облачность и переменчивый ветер
В Приморье загорелся автобус с пассажирами
Подъезды домов, где проживают больные коронавирусом в Приморье, берут под особый контроль
В Находке на плавбазе "Всеволод Сибирцев" взорвался газовый баллон
15 протоколов 1-го мая составили во Владивостоке за нарушение самоизоляции
Байкеры выехали на дороги Владивостока