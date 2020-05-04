2020-05-04T08:22:31+03:00
Общество

«Сын поскромнее авто пусть купит»: приморцы возмущены просьбой помочь старушке

Целая драма развернулась в комментариях в интернете
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморцы возмущены просьбой помочь старушке. Фото: dpskontrol125rusПриморцы возмущены просьбой помочь старушке. Фото: dpskontrol125rus
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В одном из приморских инстаграм-пабликов вчера, 3 мая, опубликовали интересный пост. В нем говорилось о том, что в дом пожилой женщины, проживающей в Уссурийском районе, ударила молния. Из-за этого дом оказался полностью обесточен. По стенам пошли трещины, внутри сгорели бытовые приборы, выбило окна. По словам неизвестного автора, живет старушка одна, вот и бросили клич - чтоб приморцы помогли, кто чем сможет.

К посту также были прикреплены несколько фотографий. Они-то и стали причиной развернувшейся в комментариях драмы.

Сперва жителей смутил бардак в доме.

В дом ударила молния. Фото: dpskontrol125rus

В дом ударила молния. Фото: dpskontrol125rus

«Это всё молния сделала? Я конечно не эксперт, но мне кажется дом пришёл в негодность раньше молнии», «Бред! Там дом ремонта, наверное, с самой постройки не видел, да и не может молния так "нашухарить". Ничего нет горевшего, а вот срач там конкретный», - пишут местные жители.

Но гораздо больше бардака интернет-пользователей возмутило припаркованное около дома авто.

«Старушка ездит на машине? Почему родные не помогут? Судя по колее эта машина заехала не в первый раз. И где старушка? Может, вы дом себе купили, а на ремонт люди помогут. Что-то тут не чисто», - пишет Анна.

Приморцы возмущены стоимостью автомобиля. Фото: dpskontrol125rus

Приморцы возмущены стоимостью автомобиля. Фото: dpskontrol125rus

На ее высказывание ответил некий Даниил. С его слов, он - знакомый семьи.

- «Ерунду не говорите, на машине сын приехал помочь. Он там не живет, только приезжает».

После ответа Даниила жители разгневались происходящим еще больше.

- «Так пусть сын своей маме и поможет. Почему старушке должны помогать посторонние люди если у нее есть дети!» - пишет Наталья.

Ее поддержали еще десятки комментаторов.

- «У сына отличная машина. Сам маме и поможет! Совсем уже! Не стыдно ему ездить на такой машине, когда мама живет в непонятно каком доме».

Несмотря на негатив, многие пользователи отнеслись к чужой беде с состраданием и отозвались на помощь. Посетовав, что к посту не прикрепили никакого контакта, кроме адреса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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