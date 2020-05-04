Два парня из Приморья могут сесть в тюрьму за кражу мопеда
У 39-летней жительницы Арсеньева угнали мопед «Хонда Дио», припаркованный около местного магазинчика. Сразу после кражи, потерпевшая вызвала полицейских. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.
Во время расследования сотрудники уголовного розыска выяснили причастность к делу двух 21-летних парней. Обоих забрали в отделение полиции. Там юноши во всем и покаялись, даже указали, куда спрятали похищенный мопед.
- Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли. Возбуждено уголовное дело по 158 статье за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, - рассказывают в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский»
Санкции статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU