4 Май 2020 2020-05-04T08:21:36+03:00

Два парня из Приморья могут сесть в тюрьму за кражу мопеда. Фото: УМВД по Приморскому краю

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У 39-летней жительницы Арсеньева угнали мопед «Хонда Дио», припаркованный около местного магазинчика. Сразу после кражи, потерпевшая вызвала полицейских. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.

Во время расследования сотрудники уголовного розыска выяснили причастность к делу двух 21-летних парней. Обоих забрали в отделение полиции. Там юноши во всем и покаялись, даже указали, куда спрятали похищенный мопед.

- Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли. Возбуждено уголовное дело по 158 статье за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, - рассказывают в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский»

Санкции статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU