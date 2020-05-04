2020-05-04T11:53:46+03:00
Происшествия

Оказалась не в том месте: жительницу Приморья начал душить прохожий

Неизвестный не отпускал женщину до тех пор, пока та не отдала ему все деньги
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Жительницу Приморья начал душить прохожийЖительницу Приморья начал душить прохожийФото: Наталия НЕЧАЕВА
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В один из февральских вечеров Людмила (имя изм.) шла по улице в Артеме. Было довольно морозно, поэтому женщине хотелось как можно быстрее добраться до теплого помещения. Людмила не знала, что за ней и ее спешкой с недавнего времени наблюдали. Несмотря на темноту, она стала объектом внимания пьяного мужчины.Он на нее и напал. Стал душить, требуя денег.

Пока женщина не отдала все до последней копейки (из того, что у нее на тот момент с собой имелось), ее не отпустили. Обогатившись, злоумышленник бросился в бега.

Предполагаемого преступника поймали правоохранительные органы. Нападающим оказался житель Артема. Краденные деньги на момент задержания он уже потратил. Мужчине предъявили обвинение в разбойном нападении.

- Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ - разбой, то есть нападение в целях открытого хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

В настоящее время уголовное дело направили в городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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