Минобр Приморья рекомендовал школьникам не учиться до 11 мая

4 Май 2020 2020-05-04T11:44:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство образования Приморского края рекомендовало приостановить дистанционное обучение школьников до 11 мая включительно. Об этом пару дней назад власти оповестили население. И пусть окончательное решение - учиться или не учиться - было оставлено за муниципальными властями, большинство школ края все же работать не будет.

На просторах интернета жители вовсю обсуждают отмену дистанционных занятий. Многие сомневаются в рациональности этого решения, ведь учеба в какой-то степени легально удерживала школьников дома и занимала их. А теперь же, когда за окном все теплее и теплее, удерживать детей дома становится не так-то и легко.

- Мне не понятен смысл бесцельного сидения школьников по домам с 6 по 8 мая, - говорит Михаил Скобенко, директор средней школы № 6 п. Новый. - В настоящее время, в период самоизоляции, школа - тот спасательный круг, который дает возможность почувствовать нашим детям, что они нужны не только своим родителям, но и учителям, обществу, стране. Что их помнят, их любят, их ждут, что все обязательно образуется и нормализуется, что мы учимся, общаемся, участвуем в конкурсах... Что ниточки, связывающие всех нас, не истончились, не оборвались. Все мы, учителя и ученики живем, и наша школа живет вместе с нами.

Значительная часть приморцев слова педагога поддержали, ведь весенние каникулы и так были продлены.

- Нам уже объявили, что не учимся с 1 по 11 мая, по указанию министерства образования края, родители в шоке. Теперь детям ничего не мешает гулять, - пишет Ирина Медведева, жительница Приморья.

Что касается детских садов, то дежурные группы с 6 по 8 мая функционировать будут.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU