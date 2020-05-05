Вечером жителей Владивостока ждет кратковременный сюрприз

5 Май 2020 2020-05-05T03:45:10+03:00

Приморье сегодня находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Фото: Кристина ГРИН

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Приморье сегодня, 5 мая, находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в крае местами пройдут небольшие дожди. По данным портала Примпогода, дневные температуры в регионе в пределах +8 +20 градусов, ночные от -2 до +7 градусов.

Во Владивостоке во вторник переменная облачность. Синоптики предупреждают, что вечером в дальневосточной столице ожидается кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +12 +14 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, вечером также возможны кратковременный осадки. Дневные температуры воздуха в пределах +15 +17 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный, вечером до сильного.

Переменная облачность и в Находке. Вечером, по прогнозу синоптиков, и тут пройдет небольшой дождь. Днем +14 +16 градусов. Ветер южный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU